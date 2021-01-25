MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü! Eski emniyet amirine hapis cezası
ABONE OL
25.01.2021 - 17:39 | | AA

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü! Eski emniyet amirine hapis cezası

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi sonrası, "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılan ve FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan eski Emniyet Amiri Dursun Özmen 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü! Eski emniyet amirine hapis cezası

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

FETÖ üyeliği suçundan hükümlü olan sanık Özmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya bağlandı.

Hakim, önceki celse reddi hakim talebinin reddedilmesine yapılan itirazın, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesince de reddedildiğini belirterek, sanığa esasa ilişkin savunma yapması için söz hakkı verdi.

Sanık Özmen, "Ben bir günah keçisi seçildim ama benim üzerimden failler ya da tetikçilere ulaşılacaksa bana ceza verin. Masum olduğuma vicdanen inanıyorum. Benim arama kurtarmayı sekteye uğratmam, yanlış yönlendirmem yoktur. Bu durumlar tanık beyanları, bilirkişiler tarafından ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir suç işlemedim. Kastım da yoktur, beraatimi talep ederim. Aksi kanaatteyseniz lehime olan tüm hükümlerin uygulanmasını ve hükmün geriye bırakılmasını talep ederim. Vicdanınıza göre karar vermenizi bekliyorum." dedi.

Mahkeme, sanık Dursun Özmen'e "görevi kötüye kullanma" suçundan üst sınırdan 2 yıl hapis cezası verdi.

Sanığın kişiliği, suç işleyiş şekli, olayla ilgili pişmanlığının bulunmayışı, cezaların caydırıcılığı ve adalete güven ilkesi gibi hususları göz önünde bulundurarak cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden mahkeme, verilen hapis cezasının sanığın yargılama sürecinde pişmanlık göstermemesi, kişilik özellikleri, tutum ve davranışları göz önünden bulundurularak ertelenmesine de yer olmadığına karar verdi.

 

İstanbul'da 4 metrelik dalgalarMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 'sarı kodlu' fırtına uyarısının ardından Avcılar'da dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 4 metreyi buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli'de 2 adrese fuhuş operasyonu!

Denizli'de 2 adrese fuhuş operasyonu!

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü! Eski emniyet amirine hapis cezası

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü! Eski emniyet amirine hapis cezası

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet