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15.11.2020 - 12:59 | | DHA

Mühürlenen dernek binasına kumar baskını!

Eskişehir’de, daha önce mühürlenen dernek binasında tombala oynarken yakalanan 45 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 196 bin 875 lira ceza kesildi.

Mühürlenen dernek binasına kumar baskını!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi’nde, daha önce kumar oynandığı için mühürlenen dernekte yine kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan polis ekipleri, 45 kişiyi tombala oynarken yakaladı.

Kimlik kontrolü yapılan 45 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira ve 'kumar oynamak'tan 1225’er lira olmak üzere toplam 196 bin 875 lira idari para cezası uygulandı. Dernekte yapılan aramada; tombala makinesinin yanı sıra 150 tombala kartı, tombala oyun yayını yapmak için kullanılan 2 LCD televizyon ve kamera düzeneği bulundu. Dernek başkanı M.D. hakkında ise 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' ile 'mühür bozmak'tan soruşturma açıldı. Dernek binası, zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

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