Mühürlenen eÄŸlence mekanlarÄ±na operasyon! 71 kiÅŸiye 447 bin TL ceza
Konyaâ€™da, kÄ±sÄ±tlama kararÄ± ihlal edildiÄŸi iÃ§in daha Ã¶nce mÃ¼hÃ¼rlenen 2 eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±k olduÄŸu bilgisi Ã¼zerine ekipler harekete geÃ§ti. Ä°ÅŸ yerinde yakalanan, aralarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu 71 kiÅŸiye 'sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve sosyal mesafeyi ihlal'den 447 bin 300 TL para cezasÄ± uygulandÄ±; 2 iÅŸletmeciye de adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
â€‹SelÃ§uklu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± SuÃ§ Ã–nleme ve SoruÅŸturma BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde ilÃ§ede, kÄ±sÄ±tlama gereÄŸi kapalÄ± olmasÄ± gerekirken aÃ§Ä±k olduÄŸu iÃ§in daha Ã¶nce mÃ¼hÃ¼rlenen 2 eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n yine aÃ§Ä±k olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Harekete geÃ§en ekipler, belirlenen adreslerdeki iÅŸ yerlerine operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonda eÄŸlence mekanÄ±nda yakalanan aralarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 71 kiÅŸiye 'sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± ihlal'den toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladÄ±.
Â Ä°ÅŸ yeri sorumlularÄ± Ramazan K. ve Osman K. hakkÄ±nda 'mÃ¼hÃ¼r fekki' ve 'bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara iliÅŸkin tedbirlere aykÄ±rÄ± davranma' suÃ§undan adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±, 2 iÅŸ yeri de yeniden mÃ¼hÃ¼rlendi.
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