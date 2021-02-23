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23.02.2021 - 11:12 | | DHA

Mühürlenen eÄŸlence mekanlarÄ±na operasyon! 71 kiÅŸiye 447 bin TL ceza

Konyaâ€™da, kÄ±sÄ±tlama kararÄ± ihlal edildiÄŸi iÃ§in daha Ã¶nce mÃ¼hÃ¼rlenen 2 eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n yeniden aÃ§Ä±k olduÄŸu bilgisi Ã¼zerine ekipler harekete geÃ§ti. Ä°ÅŸ yerinde yakalanan, aralarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n da olduÄŸu 71 kiÅŸiye 'sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve sosyal mesafeyi ihlal'den 447 bin 300 TL para cezasÄ± uygulandÄ±; 2 iÅŸletmeciye de adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

Mühürlenen eÄŸlence mekanlarÄ±na operasyon! 71 kiÅŸiye 447 bin TL ceza

â€‹SelÃ§uklu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± SuÃ§ Ã–nleme ve SoruÅŸturma BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde ilÃ§ede, kÄ±sÄ±tlama gereÄŸi kapalÄ± olmasÄ± gerekirken aÃ§Ä±k olduÄŸu iÃ§in daha Ã¶nce mÃ¼hÃ¼rlenen 2 eÄŸlence mekanÄ±nÄ±n yine aÃ§Ä±k olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Harekete geÃ§en ekipler, belirlenen adreslerdeki iÅŸ yerlerine operasyon dÃ¼zenledi.

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EÄŸlence bu halde bitmiÅŸti! Milyonluk ceza geldi

Operasyonda eÄŸlence mekanÄ±nda yakalanan aralarÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 71 kiÅŸiye 'sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± ve sosyal mesafe kuralÄ±nÄ± ihlal'den toplam 447 bin 300 TL ceza uyguladÄ±.

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Koç baÅŸÄ±yla kapÄ±sÄ± kÄ±rÄ±lan ruhsatsÄ±z gazinoda eÄŸlenirken yakalandÄ±lar

Â Ä°ÅŸ yeri sorumlularÄ± Ramazan K. ve Osman K. hakkÄ±nda 'mÃ¼hÃ¼r fekki' ve 'bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara iliÅŸkin tedbirlere aykÄ±rÄ± davranma' suÃ§undan adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±, 2 iÅŸ yeri de yeniden mÃ¼hÃ¼rlendi.

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Esenyurt'ta iki Ä°ETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldÄ±rÄ± kameradaEsenyurt'ta sokak üzerine park ettikleri araçlarÄ±na kazayla sürttüÄŸü ileri sürülen Ä°ETT sürücüsünün önünü kesen 4-5 kiÅŸilik grup, iki Ä°ETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdi. Olay anlarÄ± cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
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