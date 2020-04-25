Mukadderat Ne Demek? Mukadderat Kelimesinin Kelimesinin Dini Anlamı Nedir?

İslam dininde insanların bir kader doğrultusunda yaşadıklarına inanılmaktadır. Bu kapsamda başa gelen iyi ya da kötü olaylar kader ve yazgı ile ilişkilendirilmektedir. Mukadderat kelimesi de buna yaklaşan bir anlamı ifade etmektedir.

Mukadderat Nedir?

Mukadderat, dilimizde “İlahi takdir ve alın yazısı” anlamında kullanılmaktadır. Bu kelimeye anlam bakımından en yakın sözcük ise kaderdir. Kişinin hayatı boşunca başına gelen tüm hadiseler, karşısına çıkan zorluklar, kazandığı mallar ve hissettiği tüm duygular mukadderat olarak kabul edilmektedir. Yazgı içerisinde yer alan her türlü duruma ise mukadder sıfatı verilmektedir.

TDK’ya Göre Mukadderat Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğü açıklamasına göre mukadderat Arapça dil kökenli bir terimdir. Bu sözlükte mukadderat için “yazgı” manasına gelen yalnızca bir tane açıklamaya yer verilmektedir.