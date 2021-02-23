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23.02.2021 - 09:39 |

Mülakatlar kaldırıldı mı? Sözlü sınav yapılacak mı?

Kamu atamalarında yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı yeni plan hazırladı ve ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak. Bu flaş gelişmenin hemen ardından "Mülakatlar kaldırıldı mı? Yapılacak mı?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

Mülakatlar kaldırıldı mı? Sözlü sınav yapılacak mı?

Adalet Bakanlığı yepyeni bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor. Mülakatlarla ilgili flaş adımlar atılacak. Binlerce kişiyi ilgilendiren bu gelişme sonrası "Mülakatlar kaldırıldı mı? Yapılacak mı?" sorusu epey sorulmaya başlandı.

MÜLAKATLAR KALDIRILDI MI?

İnsan Hakları Eylem Planı’na göre kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak. Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı planın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre eylem planıyla birlikte mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda, istinaf kanun yolunda, aynı konulardaki karar farklılıklarını gidermek amacıyla yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor. Ayrıca, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları gerek düzenleyici ve denetleyici, gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alabilecek, uygulamasını takip edecek.

Para vermeyen dayısının arabasını parçaladıBeyoğlu'nda dayısından para isteyen ve olumsuz yanıt alan bir kişi kişi, dayısının park halindeki otomobiline hoparlörle vurarak zarar verdi. Dayı da, yeğenini demir çubukla dövüp başından yaralarken, aile üyelerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Dayı ile yeğenin kavgası cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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