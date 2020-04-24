Münafık Ne Demek? Tdk'ya Göre Münafıklık Kelimesi Ne Anlama Gelir?

Münafık kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiştir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında münafık kelimesinin karşılığı ‘arabozan’ olarak çıkıyor. Daha çok bir kişiye söylenen kelime olarak öne çıkmaktadır.

Münafık Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Münafık kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘arabozan’ şeklinde yer aldığı görülüyor. Bunu bir örnekle cevap vermek gerekirse;

‘’Münafık, hilekar, mürai bir adam olarak şöhret almışsınız.’’ E. E. Talu

Münafık kelimesi bu anlamı üzerinden değerlendirilirken, aynı zamanda münafıklık olarak da farklı bir anlama sahiptir. Dini açıdan ele alınacak olan bu anlam içerisinde münafıklık ‘Dini kurallara inanmadığı halde inanmış gibi görünen’ kişilere verilen bir unvandır. Aynı zamanda dine inanmayan ve dini reddeden kişilere halk dilinde gündelik yaşamda kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.