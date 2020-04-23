Münferit Ne Demek? Tdk'ya Göre Münferitlik Ne Anlama Gelir?

Münferit kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Fert kelimesinden türetilen bir sözcüktür. Yaygın olarak kullanılan bir kelime olmamasına karşın halen günümüzde kullanılmaktadır. Münferit sözcüğünün anlamını karşılayan farklı Türkçe sözcüklerin bulunması ile daha çok o kelimeler kullanılmaktadır.

Münferit Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Münferit kelimesinin TDK sözlüğünde bulunan anlamı; kendi başına olan, tek ve ayrıdır. Bireysel, tek olarak ayrışma anlamına gelen bir kelimedir. Münferitlik kelimesinin anlamı ise münferit olma halidir. Münferitlik, tek başına olma, bireysel olma, ayrı olma anlamındadır. Münferit kelimesi yaygın olarak kullanılan bir kelime olmasa da günümüzde kullanıldığı alanlar mevcuttur.

Genel olarak resmi açıklamalarda ve sistematik olan olay veya durumların ifade edilmesinde kullanılır. Genel olarak televizyon kanalları veya internet aracılığı ile yapılan resmi açıklamalarda kullanılan bir kelimedir.