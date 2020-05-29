Murat Dilmener kimdir, kaç yaşındaydı? Prof. Dr Murat Dilmener neden öldü?

Murat Dilmener kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeşilköy'de yapımı büyük oranda tamamlanan Acil Durum Hastanesine adı verilen Murat Dilmener kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 31 Mayıs Pazar günü açılışı yapılacak olan Acil Durum Hastanesine adı verilen Murat Dilmener hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Murat Dilmener kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

MURAT DİLMENER KİMDİR?

Dilmener 1942 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar hekim ve akademisyen olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra 2004 yılında fakülte ödeneğinden yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında açılan soruşturmayla gündeme geldi.

Olayın ardından tedaviyi gerçekleştiren profesörler ve Dilmener'den toplam 3 buçuk milyon lirayı bulan tedavi masrafları istenmiş olay mahkemeye taşınmıştır. Dilmener olay Yargıtay tarafından lehinde sonuçlandıktan sonra yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak çalışmaya devam etmiştir.

Dilmener Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) kurucuları arasındaydı.

Özel yaşamı ve ölümü

Evli olan iki kız çocuğu babası olan Türk hekim ve akademisyen Murat Dilmener bir ayı geçen süre zarfında tedavi gördüğü KOVİD-19 hastalığı nedeniyle İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 Mayıs 2020'de 78 yaşında vefat etmiştir.

Corona virüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan salgın hastanesinin tabelası değiştirildi. 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela sabah saatlerinde hastane girişine takıldı.

Corona virüs önlemleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda 8 Nisan'da yapımına başlanılan salgın hastanesinin açılışı için son hazırlıklar yapılıyor.

Daha önce hastanenin girişine asılan 'Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.

Bu tabelanın yerine 'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi' yazılı tabela hastane inşaatında çalışan işçiler tarafından takıldı.

31 Mayıs'ta hizmete açılması planlanan hastaneye 3 Mart'ta corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dilmener'in adı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla doğal afet ve pandemi alanlarında kullanılmak üzere 184 bin metrekare alan üzerine temelleri atılan hastane bin 8 yatak kapasiteli olacak.