Muş'ta kapalı 359 köy yolundan 166'sı açıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 1 metreyi aşarken, birçok köy yolunda ise ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan 359 köy yolundan 166'sını yoğun çaba sonucu ulaşıma açabildi. Ekipler, 193 köy yolunu da ulaşıma açabilmek için zorlu çalışma koşullarına rağmen karla mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezinde 20, Varto ilçesinde 51, Bulanık ilçesinde 43, Malazgirt ilçesinde 49, Korkut ilçesinde 20 ve Hasköy ilçesinde 10 olmak üzere toplam 193 köy yolunda kar yağışı ve tipiye rağmen karla mücadele kesintisiz sürüyor.