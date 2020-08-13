Mustafa Can Keser kimdir, işi nedir? Mustafa Can Keser kaç doğumlu?

'Sihirli Annem' dizisiyle ünlenen ve son dönemde özel hayatında yaşadığı problemler ile gündeme gelen Damla Ersubaşı, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açtı. Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle şoke olmuş, olay sonrası "Boşanma var diyemem, olayı atlatmaya çalışıyoruz" demişti.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; eşi Damla Ersubaşı'ya psikolojik şiddet uyguladığı iddia edilen gece kulübü işletmecisi Mustafa Can Keser'in, 2017 yılında eşini ve kız kardeşi Alev Keser'i darp ettiği ve mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

MUSTAFA CAN KESER KİMDİR?

Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor.