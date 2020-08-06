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06.08.2020 - 16:35 | | İHA

Mustafakemalpaşa'da geniş kapsamlı virüs denetimi

Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun olduğu alanlar, ana caddeler ve kapalı pazar yeri başta olmak üzere denetim yapan ekipler, maske ve el dezenfektanı dağıtımı ile insan ile virüs arasında koruma kalkına oluyor

Mustafakemalpaşa'da geniş kapsamlı virüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Mustafakemalpaşa'da da yapıldı.

Şehrin ana arterlerinde denetimlerini hızlandıran mobil virüs ekipleri ateş ölçümünün ardından maskesiz vatandaşlara maske hediye ederek pazar yerinde giriş ve çıkışları ise tek yönlü olarak sağlanıyor. İlçe esnafına steril çöp poşetleri dağıtan ekipler vatandaşlara sık sık temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Mustafakemalpaşa’da korona virüs sorununu kökten çözmek adına ilk günden bu yana sahada olduklarını kaydeden Mehmet Kanar ‘’Şehrin ana arterlerinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerimiz aralıksız devam ediyor. Kapalı pazaryerinin girişine yerleştirilen Dezenfeksiyon Tüneli ile hemşehrilerimiz baştan ayağa dezenfekte olarak alışverişlerine başlıyorlar. Ateş ölçümünün ardından, maskesiz vatandaşlarımıza maske ve ek dezenfektanı hediye ediyoruz. Giriş ve çıkışları tek yönlü olarak sağlıyoruz. Esnafımıza steril çöp poşetleri dağıtıyoruz. Hep birlikte TMM (Temizlik, Maske, Mesafe) kurallarına uyarak korona virüse karşı gerekli önlemlerimizi alalım’’ dedi.

Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.
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