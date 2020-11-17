Müşteri gibi girdiği kuyumcudan 18 gram bilezik çaldı!

Kapcami Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İbrahim Dolma'ya ait iş yerine gelen biri kadın 2 kişi, altın alacaklarını söyleyerek tezgahtaki ürünlere bakmaya başladı.

Müşteri gibi davranan şüphelilerden birisi Dolma'nın dalgınlığından faydalanarak 18 gram ağırlığındaki altın bileziği bileğine takarak gizledi. İki şüpheli, bir süre daha altınlara baktıktan sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. İbrahim Dolma, bir süre sonra bileziklerin eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, altın bileziği çalan kadının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.