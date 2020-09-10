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10.09.2020 - 07:00 |

Mütercimler’e suç duyurusu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı  (TÜGVA) ile  Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM), katıldığı bir televizyon  programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği  sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Mütercimler’e suç duyurusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir imam hatip lisesi mezunu olarak imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

21 saat sonra bulunduIğdır'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı öne sürülen çoban 21 saat sonra bulundu.
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