10.09.2020 - 07:00 |
Mütercimler’e suç duyurusu
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM), katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında söylediği sözlerle ilgili Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir imam hatip lisesi mezunu olarak imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.