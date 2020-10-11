Mutfakta Umut Var mezunlarını verdi

Mutfakta Umut Var (MUV) projesi kapsamında meslek edindirme kursunu tamamlayan 348 geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk vatandaşı mezun oldu.

Türkiye genelinde Adana, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Mutfakta Umut Var projesi, gastronomi alanında üç aylık meslekî ve teknik eğitimin ardından üç aylık uygulamalı eğitim programını kapsıyor.



Mutfakta Umut Var projesi gastronomiyi profesyonel bir meslek olarak edinmek isteyenler için yüksek nitelikte eğitim, ekonomik destek ve yol gösterici kariyer planlaması konusunda geniş bir içeriğe sahip. Proje, eğitim içeriğiyle aynı zamanda konuk ağırlama sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde de önemli bir role sahip.



Proje’nin birinci grup mezunlarından 47 kişi, şimdiden iş teklifi alarak mutfaklarda profesyonel olarak çalışmaya hazırlanıyor. Proje, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, Şükraan Derneği ortaklığında ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın hamiliğinde yürütülüyor. Mutfakta Umut Var projesinde ocak ayından bu yana 22 binden fazla başvuru aldıklarını belirten Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede, “Bu durum, projenin ne denli ihtiyaca yönelik bir içeriğe sahip olduğunu gösterdi. Bu yoğun ilginin neticesinde projenin kapsamını genişlettik. İleride projenin kapsamını daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. Koronavirüs sürecinin olumsuz etkilerine rağmen bakanlıklarımızın yoğun desteğiyle projemizi planlarımız doğrultusunda sürdürmeyi başardık” dedi.



Üçüncü dönem eğitimleri için de başvuru süreci başlayan MUV’un 2020 sonuna kadar toplam 600 öğrencinin sertifika alması ve uygulama eğitimini tamamlaması hedefleniyor. Sertifika töreninde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Mutfakta Umut Var projesinde, mesleki ve teknik eğitimler ile uygulamalı eğitim programlarının bir arada olmasının bu alanda ilk ve önemli bir model ortaya koyduğunu söyledi. Mutfakta Umut Var projesinin uygulandığı illerde ayrıca eğitim verilen meslek liselerinin 500 adete yakın mutfak ekipmanı yenilenerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.