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18.02.2021 - 16:58 |

Mutlakiyet Nedir? (Tdk) Mutlakiyetçi Ve Mutlakiyetçilik Ne Anlama Gelir?

Mutlakiyet kelimesi yaşantımızda en sık kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Çok uzun yıllardır bu kelime her daim kullanılmaktadır. Bu kelime Türk dil kurumuna göre farklı anlamlara sahiptir. Tabi ki de farklı kelimeler ile birlikte bu kelimelerin kullanıldığı da görülmektedir. Bu nedenle mutlakiyet ne demek gibi soruları sizler için derledik.

Mutlakiyet Nedir? (Tdk) Mutlakiyetçi Ve Mutlakiyetçilik Ne Anlama Gelir?

Mulakiyet kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça kökenli olması da bu kelimenin kullanımının aza olmasını etkilemektedir. Arapça olmasına rağmen hala belli kesimler tarafından sık sık kullanılmaktadır.

Mutlakiyet Nedir? (TDK)

Mutlakiyet Türk dil kurumuna göre saltçılık anlamına gelir. Tabi ki de aynı zamanda bir devlet yönetim anlayışıdır. Mutlakiyet yani monarşist yönetim anlayışı tamamen aynı şeydir. Her iki kullanım da çok yaygındır.

Mutlakiyetçi ve Mutlakiyetçilik Ne Anlama Gelir?

Monarşi yani mutlakiyetçilik bir devlet yönetimi anlayışıdır. Salt yönetim anlayışı da bu yönetim anlayışından türemiştir. Bu nedenle mutlakiyetçi kelimesi ortaya çıkmıştır. Mutlakiyetçi kelimesi de mutlakiyetçilik yönetim anlayışını destekleyen ve isteyen kişi anlamında kullanılır. Her iki kelime de mutlakiyet kökeninden geldiğinden dolayı benzer anlamlara gelir.

 

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