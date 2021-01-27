‘Mutlu yaşam’ın şifresi iş bulmak

Habitat Derneği ve Infakto RW ortaklığında gerçekleştirilen “Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu” açıklandı. Rapora göre “ev gençleri”nin sayısı artarken, gençler için yaşamdan memnuniyetin anahtarı iş bulabilmek. Bin 230 gencin katıldığı çalışmada, gençlerin yaşamdan memnuniyeti ve gelecekten ne denli umutlu oldukları da ortaya konuldu.



Raporda yer alan bazı dikkat çekici bulgular şöyle:



İş arayan çoğaldı



Maddi durumundan memnun olan gençlerin oranı önceki araştırmalara göre büyük bir azalma göstererek 2017’deki yüzde 61 düzeyinden yüzde 47’ye düştü.



Çalışan gençlerin oranında bir azalma gözlemlenmezken, iş arayan gençlerin oranı 2019’a göre 5 puan yükselerek yüzde 18’e çıktı. Bu tablonun ortaya çıkışının, mezun olan öğrencilerin iş bulmak konusunda yaşadıkları sıkıntı kaynaklı olduğu değerlendirildi.



Gençlerin yüzde 66’sı ise aldıkları eğitimden memnun değil. Gençlerin yüzde 73’ü yüz yüze eğitimi faydalı gördüğünü belirtirken, en önemli unsun gençleri karantina döneminde evden çıkamamaları ve sosyalleşememeleri.









Başka bir ülkeye yerleşmeyi düşünen gençlerin oranı 2019’da yüzde 25 iken bu çalışmada yüzde 31’e yükseldi. EBu rakamlar, gençlerin kimlikleri doğrultusunda toplum içerisinde yer edinme ve var olabilme kaygılarının yerini temel ihtiyaçlarını karşılama ve hayatlarını idame ettirebilmek için bir iş bulma kaygısının gerisinde kaldığını gösteriyor.



Gençlerin yüzde 63’ü, 2017 yılında kendi işini kurmak istediklerini belirtirken, 2019 ve 2020’de yapılan araştırmalarda bu oran düştü ve gençlerin sadece yarısı bu fikre katıldı.



Yaşla birlikte girişimcilik ruhu da azalırken, ne eğitimde ne de istihdamda olan, iş gücüne katılmayan ve iş aramayan “ev gençleri”nin girişimci olma yönünde diğer gruplara nazaran daha az bir motivasyon taşıyor.



Ebeveynlerinden şanssız hissediyorlar



Teknolojinin zirve yaptığı bir dönemde doğmalarına, büyük savaşlar ve yıkımlar görmemelerine rağmen Z kuşağının yüzde 56’sının kendisi ebeveynlerine göre şanslı hissetmiyor olduğu belirtilirken bunun altında işsizlik, aldıkları eğitimden duydukları memnuniyetsizlik ve tüm dünyayı ilgilendiren iklim krizi gibi sorunlar yatıyor.



Duyarlılık arttı



Araştırmada, Z kuşağının insan hakları, hayvan hakları, cinsiyet ayrımcılığı gibi konularda duyarlılığının diğer kuşaklara göre daha ön planda olduğu ortaya konulurken, araştırmaya katılan ve Z kuşağı içindeki bireylerin yüzde 39’u kendi kuşaklarının diğer kuşaklara oranla siyaset ile daha fazla ilgilendiği belirtti. Küresel ve yerel sorunlara diğer kuşaklara oranla daha fazla duyarlı olan bu kuşağın, küresel ve yerel sorunları ideolojik yaklaşımlarla okumadıkları anlaşılıyor.