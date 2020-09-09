Müzik kısıtlamasına uymayan işletmelere tutanak tutuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 'Covid-19 Tedbirleri' konulu ek genelge gönderildi.



Genelgede restoran, kafeterya gibi tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına izin verilmeyeceği belirtildi.

Marmaris'in oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkisinde ve Yat Limanında çoğunluğu yabancı turistlerin akın ettiği restoran ile kafeteryalar saat 24.00e kadar canlı müzik yaptı.



Turist ve Marmarislilerin yoğun olduğu mekanlarda gece yarısından sonra müzik yayını sonlandırıldı. Müziğin kapatılmasına rağmen müşteriler mekanlarda oturmaya devam etti. Mekanların kapanma saati olan 00.30-01.00 arası turistler ve Marmarisliler dağılmaya başladı. Eğlence merkezlerinden çıkan yabancı turist ve birçok kişinin maske takmadığı, sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mekanlarda müzik kontrolleri yaptı.



Müzik saati kısıtlamasına uymayan çoğunluğu yabancı turistlerin bulunduğu 10 kafeterya ve işletmeye tutanak tutuldu. İşletmeler hakkında tutulan tutanaklar ceza işlem uygulanması için Marmaris Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi.

Genelge ve denetimler hakkında görüş belirten Atilla Atluç (28), "Zaten uyulması gereken kural budur. Saat 24.00ten sonra kafeterya ve restoranlarda müzik yayını durdurulmalıdır. Herkes hayata geçen genelgeye uymalıdır" dedi.