Naim Süleymanoğlu kimdir? Naim Süleymanoğlu nereli, ne zaman öldü?

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu, kullanıcıların sorguladığı konulardan biri olarak güdeme geliyor. 1977 yılında başladığı halter sporunda ilk başarısını 15 yaşında iki altın madalya ile şampiyon olarak elde etti. Ardından 16 yaşında rekorla şampiyon oldu. Türkiye'ye güreş dışında halter ile ilk altın madalya getiren isim oldu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. Haltere 1977'de başlayan sporcu,15 yaşında Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. 16 yaşında rekor kırarak yine şampiyonluk elde etti. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. 1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. sonrasında kendi rekorunu kırdı ve 1986 yılında dünya şampiyonasına 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'nda ise yine 60 kilo kategorisinde rekorlar kırdı. Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçilen Naim Süleymanoğlu, 1984 Los Angles Olimpiyatları'na katılamadı. Türkiye'de yaşama ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma talebinde bulundu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı. 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda altın madalya aldı. Yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan, Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı. Çin'de yapılan dünya şampiyonasında 3 altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı tedavi gören başarılı sporcu Süleymanoğlu'na 6 Ekim 2017'de karaciğer nakli yapıldı. Nakil sonrası beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle beyin ameliyatına alındı. O günden itibaren yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybetti.