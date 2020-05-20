20.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara
Namaz rehberi için gözler Bilim Kurulu’nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Mayıs’ta valilik ve müftülüklerce belirlenen şartlara uyan camilerde cemaatle namazın kılınmaya başlayacağını açıklamasının ardından, hangi camilerde cemaatle namazların kılınacağı, buralarda ne tür tedbirlerin uygulanacağı merak konusu olurken, Diyane’tin Bilim Kurulu’ndan görüş istediği öğrenildi.
AYKUT YILMAZ Ankara
Kovid-19 vakalarının görülmediği, karantina uygulamasının olmadığı köylerdeki camilerde de cemaatle namazların kılınabileceği ifade ediliyor. Cemaatle namazın maskeli kılınması, herkesin seccade ve tespihini evden getirmesi, abdestlerin evde alınıp gelinmesi ve namaz saflarında sosyal mesafe kuralının geçerli olması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun imamdan, müezzine ve cemaatte yer alanların dikkat etmesi gereken kulların yer alacağı bir rehberin hazırlanacağı bildirildi.