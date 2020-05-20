Namaz rehberi için gözler Bilim Kurulu’nda

Kovid-19 vakalarının görülmediği, karantina uygulamasının olmadığı köylerdeki camilerde de cemaatle namazların kılınabileceği ifade ediliyor. Cemaatle namazın maskeli kılınması, herkesin seccade ve tespihini evden getirmesi, abdestlerin evde alınıp gelinmesi ve namaz saflarında sosyal mesafe kuralının geçerli olması bekleniyor. Bilim Kurulu’nun imamdan, müezzine ve cemaatte yer alanların dikkat etmesi gereken kulların yer alacağı bir rehberin hazırlanacağı bildirildi.