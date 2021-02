NASA projeleri Prof. Dr. Berrin Tansel'e ödül getirdi!

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olan ve Fulbright bursuyla çevre mühendisliği eğitimi için ABD’deki University of Wisconsin’e giden Prof. Dr. Berrin Tansel, Florida Uluslararası Üniversitesi’nde öğrencileriyle birlikte araştırmalar yapıyor. Florida Uluslararası Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı olan ve NASA ile sürdürdüğü atık sulardan amonyağı ayırmak gibi çok sayıda projede yer alan Prof. Dr. Berrin Tansel, Amerikan Çevre Mühendisliği ve Bilim İnsanları Akademisi (American Academy of Environmental Engineers & Scientists - AAEES) Bilim Ödülü’nü kazandı. Akademinin her yıl, liderlik ile orijinallik gösteren ve güncel çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler üreten bir kişiye verdiği ödülü kazanan Prof. Dr. Tansel çalışmalarını anlattı.

Atık sular projesi

Şu anda NASA ile atık sulardan amonyağı ayırmak için bir proje sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Tansel, “Uzay yolculukları sırasında astronotların atık suları çok daha konsantre oluyor. İlk aşamada böyle bir projenin dünyadaki atık sularda kullanılma olanağını inceledik. Sonraki aşamada sistemi biraz daha geliştirip testler yapmayı planlıyoruz. Sudaki amonyak önce kristal halinde olan katı bir malzemeye bağlanıyor ve sudan ayrılıyor. Sonra kristali ısıtarak amonyağı ayırıyoruz. Bu amonyağı da tekrar kullanıma sunuyoruz. Amonyak bilhassa gübre yapımı için kullanılan önemli bir madde oluyor” dedi.

‘Uzaya daha az su gidiyor’

Prof. Dr. Tansel, NASA ile yaptığı çalışmada uzaya daha az su gönderilmesini başardıklarını söyleyerek, “Uzay yolculuğunda bir insanın günlük su ihtiyacı 11.5 litre. Dünyada ise adam başı günlük su ihtiyacı 300 litre. NASA uzaya Shuttle’ı gönderirken bu hesaba göre ne kadar su dolduruyordu? Shuttle’de en çok yer alan malzeme suydu. Ama artık uzay yolculuğunda bu kadar su taşınmıyor” diye konuştu.

Ses dalgalarıyla sızıntı analizi

Sahillerin temiz kalması, su kalitesi ve suyun tekrar kullanılması gibi çalışmalar yaptıklarını belirten Tansel, “Başka bir projemizde borulardan sızan suların nereden sızdığını bulmak için ses dalgalarını analiz ediyoruz. Ayrıca uzay yolculuklarında kullanılan suyu tekrar kullanılacak kaliteye getirmek için filtre sistemleri ve çöpten elde edilen metan gazının daha verimli çalışması konularıyla ilgileniyoruz” dedi.

‘Ödül çok mutlu etti’

Ödülün çok saygı duyulan bilim insanları tarafından özgün çözümler sunan kişilere verildiğini söyleyen Prof. Dr. Berrin Tansel şunları aktardı: “Bu ödül her yıl bir kişiye veriliyor. Belli bir çalışma için değil zaman içinde yapılan araştırmaların ve bilime yapılan katkıların hepsi göz önüne alınarak veriliyor. Özellikle benim kariyerim boyunca çok saygı duyduğum kişiler tarafından verilmesi beni çok mutlu etti.”