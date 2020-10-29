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29.10.2020 - 07:00 |

NASA’daki havalandırma teknolojisi Türkiye’de

NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı özel “UV PHI Cell (photohydroionization)” teknolojisi İstanbul’daki Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerinde kullanmaya başladı.

NASA’daki havalandırma teknolojisi Türkiye’de

Türkiye’de ilk kez kullanılan bu sistemde klima santrallerine entegre edilen cihazlar sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA’sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor, böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor. Kovid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor.

Akasya ve Akbatı’da klima santrallerine yeni entegre edilen HVAC PHI Cell sistemi (Aktif Oksidasyon Sistemi) sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA’sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor. Böylece Kovid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor.

Akiş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, “Uzmanlar, Kovid-19 dahil pek çok viral hastalığın, solunum yolu hastalığının klima aracılığıyla bulaşabildiğini aktarıyor. Alışageldiğimiz klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Ortam havasının temizlenmesi önemli ve hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak, özel olarak getirttiğimiz HVAC PHI Cell sistemi sayesinde içimiz çok rahat. Enerji tasarrufu ve dönüşümü açısından daha az işlevsel bir yol olmasına rağmen bu sistemi tercih etmemizin asıl sebebi; güvenli ve temiz hava sahasını garanti etmesi” diye konuştu.

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