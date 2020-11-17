Nasibe İran’a iade edilmesin

İran’da zorunlu başörtüyü protesto ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtilen aktivist Nasibe Şemsai’nin İstanbul’da gözaltına alındığı ve Edirne’deki bir geri gönderme merkezinde tutulduğu iddia edildi.

İranlı iç mimar Nasibe Şemsai (46) İran’da kadınlara yönelik politikaları ve zorunlu başörtüsünü protesto ettiği gerekçesiyle 2019’da yargılandı ve 6 ay hücre hapsi cezası aldı. Hapis cezasının ardından tahliye olan Şemsai, tekrarlayan yargı süreci sonrası 12 yıl hapis cezasına çarptırılınca, Türkiye’ye kaçıp İstanbul’a yerleşti. İstanbul’da yaşamaya başlayan Şemsai’nin geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı ve Edirne’deki bir geri gönderme merkezine gönderildiği iddia ediliyor.

‘Çareyi kaçmakta aradı’

Genç kadının Hollanda’da yaşanan ağabeyi Mikdad Şemsai, kız kardeşinin İran’a iadesinin söz konusu olduğunu belirterek Milliyet’e şunları söyledi: “Kız kardeşim İran’daki zorunlu başörtüyü ve kadınlar üzerinde baskıyı protesto etmek için eylemlere katıldı. Sırf bu eylemlere katıldığı için de, 2019 yılında 6 ay hücrede kaldı. Daha sonra beraat etti ancak tahliye olduktan birkaç hafta sonra kardeşimin dosyası bir üst mahkemeye taşındı. Burada da yargılandığı dosyadan tamamen bağımsız şaşırtıcı suçlarla karşı karşıya kaldı. Farklı suçlar işlediği iddia edildi ve üst mahkeme 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası verdi. Nasibe bu cezayı duyunca çareyi kaçmakta aradı ve Türkiye’ye kaçtı. 6 aydır İstanbul’da yaşıyor amacı İspanya’da yaşayan kardeşimin yanına gitmekti. Ancak birkaç gün önce gözaltına alınıp Edirne’ye gönderilmiş, orada tutuluyor ve telefonuna da el konulmuş durumda.”

‘Tüm mücadelesi kadının toplumsal özgürlüğü için’

‘Nasibe’nin tek mücadelesi kadınların özgürlüğüydü’ diyen ağabey Şemsai şöyle devam etti: Onun için en önemli konu kadınların toplumsal özgürlükleriydi. Kadınların da erkekler kadar özgür olmasını istiyordu ve tüm mücadelesi buydu. Eğer kardeşim geri gönderilirse, 12 yıl boyunca boş yere hapis yatacak bu insan haklarına da aykırı. Biz kardeşimin bir an önce serbest kalmasını ve İran’a kesinlikle gönderilmemesini istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve barolar lütfen bize yardımcı olsun. Bir kadın kadınların özgürlüğünü istedi diye 12 hapis yatmamalı.”