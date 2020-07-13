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13.07.2020 - 13:20 | | DHA

Nazilli'de 'Şafak' operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polisin çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Nazilli'de 'Şafak' operasyonu! 11 şüpheli yakalandı

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün sabaha karşı çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 'Şafak' adı verilen operasyon kapsamında, şüphelilere yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

'Kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan E.A., 'hırsızlık'tan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olan Y.Y. ve 5 yıl hapis cezası bulunan T.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 

 

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