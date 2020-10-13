Yol ortasında sızdı, kimse uyandıramadı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Antalya Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, kaldırım üzerinde sızdı. Alkol aldığı belirtilen şahsı, çevredeki esnaf kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Bacaklarını yola doğru uzatıp uzun süre yatan adam, sürücüler için de tehlike oluşturunca devreye yine esnaf girdi. Dükkanından sandalye getiren bir esnaf, yolun geliş istikametindeki araçların şahsa çarpmaması için uyarı amaçlı sandalye koydu.



MASKESİNİ TAKMAKTA DAHİ ZORLANDI

Çevredekiler olanları merakla izlerken, esnaf polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sarhoş şahsı uyandırarak maske takması ve kenara çekilmesi yönünde uyarıda bulundu.

Maskesini takmakta dahi zorlanan şahıs, ayağa kalktıktan sonra bir dükkanın önüne oturdu. Bir süre de burada oturan adam, “Olmuyor ki, olsa olmuyor” diyerek polis ekiplerine dert yakındı.

Polis, şahsı ekip otosuna alarak bölgeden uzaklaştırdı.