Ne zaman emekli olurum? Emekli olacağım tarihi nasıl hesaplarım?

SGK veya Bağ-Kur üzerinden emeklilik primi ödeyenler ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt aramaya başladı. Binlerce çalışan uzun süren çalışma hayatının geride kalmasının ardından ne zaman emekli olurum, emekli olduğumda ne kadar emekli maaşı öderim sorularına yanıt aramaya başladı. SGK tarafından hizmete sunulan ne zaman emekli olurum sorgulama ekranı ile vatandaşlar sorgulama ekranı üzerinde yer alan bilgileri girdikten sonra emekli olacağı tarihi görüntüleyebiliyor. 10 yılı geçkin SGK primi ödeyen vatandaşlar ne zaman emkli olurum sorgulama ekranı üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

EMEKLİLİK KOŞULLARI

İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;

- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.

- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.

EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesinde emeklilik yaşını hesaplayabilmek için bir robot bulunuyor. Buraya gerekli bilgilerini giren vatandaşlar, emekli olabilecekleri tarihi tam olarak öğrenebiliyor.

Buradaki sorulara cevap verebilmek için e-devlet üzerinden detaylı 4A hizmet Dökümü almak gerekebiliyor. Emeklilik yaşı hesaplamada, SSK prim ödeme gün sayısını ve hizmete başlama tarihini tam olarak bilmek büyük önem taşıyor.

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