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20.10.2020 - 13:24 | | AA

"Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız"

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi edilen hastaların yaşadığı zorlukları anlattı.

"Nefesi daralan insanı gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız"

Salgının Türkiye'de görülmesinin ardından hiç düşünmeden hastaların  yardımına koşan Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları,  gece gündüz demeden fedakarca görev yapıyor.

Kovid-19 hastalarının bulunduğu servis ve yoğun bakıma önlüklerinin  üzerine tulum, üst üste maske, koruyucu siperlik, gözlük, eldiven, galoş, bone  takarak tüm tedbirleri alıp giren sağlık personeli, hastalara şifa dağıtmaya  devam ediyor.

Koruyucu kıyafet ve diğer ekipmanlar nedeniyle kısa sürede elbiseleri  terle ıslanan sağlık çalışanları, görevlerini özveriyle sürdürüyor.

Her hastayla özenle ilgilenen personel, insanlara koronavirüs  tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda bulunuyor.

"BU, CEPHEDE SAVAŞMAYA BENZİYOR"

Cantürk, sağlık personelinin koronavirüsle mücadelede  fedakarca çalıştığını söyledi.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade  eden Cantürk, hastanede çalışan herkesin hastalara faydalı olmak için görev  yaptığını belirtti.

Cantürk, bu durumun cephede savaşmaya benzediğini dile getirerek,  vatandaşlardan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını beklediklerini  vurguladı.

Sağlıkçıların cansiperane mesai yaptığına dikkati çeken Cantürk,  "İnsanlara hizmet etmek için cephede çalışan askerimize nasıl saygı duyuyorsak,  cephede savaşan sağlık çalışanlarına da saygı duymak lazım. Koronavirüs  servisleri hakikaten zor. Onları takdir ediyorum. Özellikle hemşire  arkadaşlarımız birebir görev alıyor. Sağlık çalışanlarını ve kurumları  yıpratmadan, onlara destek vermeliyiz." diye konuştu.

"KORONAVİRÜS HAFİFE ALINMAMALI"

Cantürk, insanların Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık  kazanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemiyle alakalı olarak bazıları hafif geçirir, bazıları  da ağır geçirebilir. Siz hafif geçirebilirsiniz ama bunu taşırsanız o insan ağır  geçirebilir. Bunun vebali yüksektir. Koronavirüs hafife alınmamalı. Her can çok  önemli. Burada insan hayatını korumak için çabalıyoruz. Bu hastalık ölüme neden  olabiliyor. Yoğun bakımlarda bu hastaları yüz üstü yatırıyoruz. Bunun ne demek  olduğunu ancak yaşayan bilir. Evinizde yatağınıza yatın, rahat uyumak için 40  defa şekil değiştiriyorsunuz. Kişi zorunlu olarak böyle yatıyor. Hastanın ateşi  yükseliyor, sırtı ve göğsü ağrıyor, nefesi daralıyor. Nefesi daralan insanı  gördüğünüzde bu işin ne kadar zor olduğunu anlarsınız. Siz bunu görmeyin, bu  darlığı hissetmeyin. Bunu hissettiğinizde zaten iş işten geçiyor."

Koronavirüs servisleri ve yoğun bakımlarda hastalığa yakalanmış  insanların zor süreçten geçtiğine işaret eden Cantürk, "Vatandaş ağzını kapatsın,  burnunu da eliyle sıksın, ne kadar nefes almadan durabilecek. Bu hastalıkta aynı  şeyi yaşıyorsunuz. Hastaya soruyorsunuz, 'Nasılsınız, iyi misiniz?' Hasta  konuşamıyor çünkü konuştukça öksürmesi gerekiyor. Basit bir öksürük hatırlayın,  öksürmekten gece uyuyamazsınız. Hem nefes darlığınız var hem de öksürüyorsunuz.  Bunun dışında bir de korku var. Sevdiğimiz doktor arkadaşımız koronavirüse  yakalandı. Öyle bir korku haline giriyor ki eşine neler yapılacağını dikte  ettiriyor. Hissedilen şey bu, sadece nefes darlığı değil, korku da vücutta hasar  oluşturuyor. Yanına giren sağlık çalışanlarında da korku var." ifadelerini  kullandı.

Cantürk, herkesin bu hastalığa yakalanabileceği uyarısında bulunarak,  tedbirlere uymada hassasiyet beklediklerinin altını çizdi.

 

 

 

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