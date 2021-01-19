Neslihan Atagül hastalığı nedir? Geçirgen bağırsak sendromu ne demek, belirtileri neler?
Sefirin Kızı dizisiyle ekrana gelen oyuncu Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle dizi kadrosundan ayrılma kararı aldı. Vatandaşlar Neslihan Atagül'ün hastalığının ne olduğunu aratıyor. Peki, geçirgen bağırsak sendromu nedir?
Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı, Neslihan Atagül'ün tedavi süreci ile gündeme geldi. Pek bilinmese de bağırsaklar vücudun temel organlarındandır. Bağırsağın yapısının bozulmasıyla zararlı maddelerin kana karışması ortaya çıkar. Bu duruma da geçirgen bağırsak sendromu denir. Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri ve nedeni de araştırılanlar arasında. İşte, Neslihan Atagül'ün hastalığı...
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?
Besinler bağırsaklarda parçalanır, sindirilir ve emilir. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılarla bir dizilim halindedir ve bu filtre işlemi görür. Bu sayede bağırsaklardan kana sadece sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi faydalı maddeler geçer. Bağırsak hücreleri arasındaki bağlantı bozulursa da zararlı maddeler kana karışır. Bu duruma da geçirgen bağırsak sendromu nedir.
NEDEN OLUR?
Bağırsak hücreleri arasındaki bağın bozulmasıyla gerçekleşir. Bağın bozulmasına neden olarak çeşitli gerekçeler sıralansa da en önemlisi bağışıklık sisteminin tahriş edici unsurlara karşı verdiği tepki olarak belirtiliyor. Yani bağırsaklar sürekli olarak alerjen maddelerle temas halinde olursa bağırsaklarında düzeni değişir ve baskı altında kalmaya başlar. Böylelikle hücrelerin yapısı bozularak işlevleri azalabilir. Uzun vadede bu problem bağırsak geçirgenliğinin artmasına yol açar.
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ
Genellikle söz konusu rahatsızlık aşağıdaki belirtilerle kendini gösterir. İşte, belirtiler:
Besin alerjileri
Bağışıklık sistemi hastalıkları
Deri hastalıkları
Nörolojik hastalıklar
Vitamin eksiklikleri
Tedavi edilemeyen depresyon ve anksiyete
Sürekli devam eden baş ağrısı ve migren
Fibromiyalji
Kabızlık ve ishal gibi sindirim problemleri
Aşırı kilo ve kilo vermekte zorlanma
Irritabl bağırsak sendromu
Kronik yorgunluk