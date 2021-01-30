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30.01.2021 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti

Nevşehir Belediye Başkanı AK Partili Rasim Arı, sağlık gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu

Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Arı, “Hakkınızı helal edin gurban olduğum Nevşehir” notuyla bir video paylaştı. Arı, şöyle konuştu: “Seçim sürecinde ‘45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim’ diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım. Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah’a havale ediyorum... Yerime belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar.. İtibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk’a havale ediyorum.”

Daha önce istifa edeceğinin sinyalini veren Arı’nın önceki dönem AKP’li belediye başkanının yolsuzluklarını araştırdığı öne sürülmüştü. Arı’nın içinde bulunduğu makam aracına, 10 Aralık’ta av tüfeği ile ateş edilmişti. Arı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Arı Habertürk’e yaptığı açıklamada da hem fiziki olarak hem de ruhen çok yıprandığını, dinlendikten sonra siyasete devem edeceğini ifade etti.

 

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