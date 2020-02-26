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26.02.2020 - 15:04 | | İHA

Neye uğradığını bile anlayamadı! Uçarak geldi, sonu oldu...

 Antalya'nın Manavgat ilçesinde klima çalan hurdacı, vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Yakalanacağını anlayınca olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi takip eden bir vatandaş, hırsızın arkasından yaklaşıp, adeta uçarak üzerine atladı. Neye uğradığını anlamayan şüpheliyi yakalayan vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla şahsı polise teslim etti.

Neye uğradığını bile anlayamadı! Uçarak geldi, sonu oldu...

Olay,  Antalya'nın Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, duvardan atlayarak apartmanın bahçesine giren hurdacı karı-koca, apartmanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı.

Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı.

Külliye Camii önünde bıraktıkları arkası sepetli motosikletle kaçmaya çalışan hurdacılardan erkek olan kendisini takip eden vatandaş tarafından adeta uçarak yakalandı.

Koşarak arkasından geldiği hırsızın bir anda üzerine atlayan vatandaş, neye uğradığını anlamayan hırsızı diğer vatandaşların yanına getirdi. Kadın hurdacı ise olay yerinden kaçtı.

Adının Kadir U. olduğu belirlenen şüpheliyi vatandaşlar, polis ekipleri gelene kadar beklettikten sonra ekiplere teslim etti. Klimadan etrafa saçılan gazın tehlike oluşturacağını düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi müdahalede bulunarak gazı kesti.

 

Neye uğradığını bile anlayamadı Uçarak geldi, sonu oldu...

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