Niğde, Aksaray ve Nevşehir'de bugün okullar tatil edildi mi? 14 Şubat Niğde, Aksaray ve Nevşehir'de okullar tatil mi?

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilmeye devam ediyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ulaşım ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinden itibaren birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından Nevşehir, Niğde ve Aksaray'da ikamet eden vatandaşlar okullar bugün tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Okullar bu illerde bugün tatil edildi mi? Valilik tarafından açıklama yapıldı mı?

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle okullar tatil edildi. Nevşehir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve yollardaki buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

NİĞDE VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Niğde Valiliğ tarafından henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi. Kar tatili açıklaması geldiği anda haberimiz güncellenecektir.

AKSRAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray Valiliği tarafında okulların tatil edilmesine ilişkin henüz bir basın duyurusu yayınlanmadı.