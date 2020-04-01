01.04.2020 - 13:27 | | DHA
Niğde Valiliği açıkladı! 1 köy karantinaya alındı
Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Altunhisar Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1 Nisan tarihli kararına göre, corona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Ulukışla Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.
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