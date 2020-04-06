Niğde'de 1 belde karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karakapı beldesinin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle biraraya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100’e yakın servis yolcusu valilik önünde eylem yaptıErzincan’da servislerle sabah işe giderken sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 100’e yakın yolcu ve şoföre trafik ekipleri tarafından ceza kesildi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar Erzincan Valiliği önünde yine sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak eylem yaptı.