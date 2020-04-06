Niğde'de 1 belde karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamada, Altunhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca korona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karakapı beldesinin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle biraraya gelmemeleri, evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" ifadesine yer verildi.