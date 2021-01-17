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17.01.2021 - 14:39 | | İHA

Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Niğde'de meydana gelen hayvan otlatma yeri kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Niğde'de koyun otlatma kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Gümüşler Kasabası Ören mevkiinde bulunan yaylada meydana geldi. Daha önceden husumetli olan iki taraf arasında koyun otlatma yüzünden kavga çıktı. Kavga sonrası M.G. tüfeğiyle Bilal Ö. ve oğlu Mücahit Ö.'ye ateş etti. Bilal Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, Mücahit Ö. yaralandı. Yaralı Mücahit Ö. 112'yi arayarak yardım isterken, olay yerine gelen ambulans yaralı genci Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Zanlı M.G. ise gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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