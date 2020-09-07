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07.09.2020 - 10:30 |

Nihat Hatipoğlu hakkında son dakika açıklaması! Doktoru, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumunu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Nihat Hatipoğlu son sağlık durumunu karantinada olduğu odadan yazmıştı. Bugün ise doktorundan müjdeli haber geldi. İşte sevenleri tarafından büyük merak konusu olan Nihat Hatipoğlu'nun son sağlık durumu haberimizde...

Nihat Hatipoğlu hakkında son dakika açıklaması! Doktoru, Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumunu açıkladı

 

Koronavirüse yakalandığını duyuran ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan yeni haber var. Sağlık durumu merak edilen Nihat Hatipoğlu ile ilgili son dakika açıklaması doktorundan geldi.Son günlerde Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakıma kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi.Korkutan iddiaların ardından Nihat Hatipoğlu’nun doktoru Ersin Günay, konuya ilişkin açıklama yaptı.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN SON DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

Doktor Ersin Günay, "Tedavisini yaptığımız Nihat Hoca, sağlığına kavuştu" açıklamasında bulunarak sevenlerine müjdeli haberi verdi.Nihat Hatipoğlu, oldukça dikkat etmesine rağmen corona virüse yakalandığını hastalığı ağır geçirdiğini belirtmişti.

ABİSİ ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Ağabeyi Ömer Vehbi Hatipoğlu, Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından açıkladı.

Nihat Hatipoğlu hakkında son dakika açıklaması Doktoru, Nihat Hatipoğlunun sağlık durumunu açıkladı

İstanbul trafiğinde “makas” terörü kameradaE-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 2 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.
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