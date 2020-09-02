Nihat Hatipoğlu hakkında yapılan son sağlık durumu açıklaması!

Televizyonda yaptığı programlarla büyük beğeni toplayan Prof. Dr. Nihat Hatiipoğlu koronavirüse yakalandı. Dünyayı kasıp kavuran bu salgın ne yazık ki Nihat Hatipoğlu'nu da etkisi altına aldı. Günlerdir sağlık durumu hakkında açıklama araya vatandaşlara bizzat Nihat Hatipoğlu tarafından açıklama geldi. Hatipoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan bu satırları paylaştı.

NİHAT HATİPOĞLU SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ TWEET ATTI

"Dostlarım. İnşallah sıkıntı aşacağım dualarınızla. Milyonlarca insan bir sevgi yumağı oldunuz ve dua ettiniz. Her kesimden, her düşünceden, her meslek grubundan. Küçüğü, büyüğü açığı kapalısı, 7'den 77'ye. Sizi seviyorum. Yaptığını güzel duaların milyoncasını Allah size saysın. Amin."

OĞLU BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Osman Hatipoğlu "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."