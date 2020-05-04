Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti

İftardan önce yayına başlayan 'Nihat Hatipoğlu İftara Doğru' programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

"YILAN ORAYA KISILIP ÖLMÜŞ"

30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkartım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" dedi.

"ABDESTSİZ YERE BASMAZMIŞ"

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" şeklinde konuştu.