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04.05.2020 - 11:54 |

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti

Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen iftar programına video gönderen mezarcı, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

İftardan önce yayına başlayan 'Nihat Hatipoğlu İftara Doğru' programına video gönderen bir mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.

"YILAN ORAYA KISILIP ÖLMÜŞ"

30 yıldır mezarcı olduğunu belirten vatandaş, bir gün mezar yaparken büyük bir yılan gördüğünü belirterek "Mezarın yarısına kadar girmişti. Oraya kısılmış ölmüş. Deliği biraz genişleterek yılanı çıkartım. O esnada mezardaki kadının kefenini de gördüm. Öldüğü 5 sene olmasına rağmen kefeni bembeyaz, tahtaları bile çürümemiş. Onu görünce çok duygulandım ve mezar başında uzun süre ağladım" dedi.

"ABDESTSİZ YERE BASMAZMIŞ"

Bu olaydan sonra kadınla ilgili detaylı bir araştırma yaptığını belirten mezarcı, "Kadın, abdestsiz yere basmazmış. Kocasının önünü kesinlikle kesmezmiş. Elinden geldiğince de fakir fukaraya yardım etmiş" şeklinde konuştu.

'Ölmek ne garip şey anne' notu bırakıp kaybolduAdana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "Ölmek ne garip şey anne, yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazan genç kayboldu.
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