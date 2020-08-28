Nihat Hatipoğlu'nun durumu nasıl oldu? Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu bunları anlattı

Korona virüs tanısıyla tedavi gördüğünü açıklayan Nihat Hatipoğlu'nun son durumunu oğlu Osman Hatipoğlu açıkladı. Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarını yanıtlayan Osman Hatipoğlu, babasının son durumuyla ilgili de bilgilendirmede bulundu.

NİHAT HATİPOĞLU DURUMU NASIL?

Nihat Hatipoğlu son durumu anlattı: Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Nihat Hatipoğlu son durumunu bugünkü köşesinde yazdı. 'Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum' diye sözlerine başlayan Hatipoğlu yaşadığı süreci anlattı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun açıklamaları...

Sevgili dostlar. Evde karantinada olduğum odadan yazıyorum. Aslında çok dikkatli olmama rağmen koronaya yakalandım. Doktorların teşhisi böyle. Süreçle ilgili birkaç uyarıda bulunmak istiyorum en azından, belki size faydası olur. Dostlar. Lütfen işi ciddiye alın. Şakaya gelir yanı yok. Bende sıtma ve ateşle başladı. Sonra mafsal ağrıları bunu takip etti. Tabii bir de iştahsızlık. Bademciklerimdeki iltihaba yorduğum için danışarak antibiyotiğe başladım. Ama 8 gün geçmesine rağmen bir gram düzelme olmadı.Özellikle 8. günden sonra sabahları berbat bir bulantı hissi başladı. Kusamıyorsunuz. Ama duramıyorsunuz da. Bu durumda "Hastaneye götürün" dedim. Daha önce yaptığım testler negatif olduğu için çok da telaşlanmamıştım. Hastahanede tomografiyi bile zor verdim. Zira bulantı devam etti. Sonra doktorum geldi ve "Koronasınız" dediler. Akabinde 5 günlük Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü ilaçları kullandım. Bugün biraz düzeldim. En azından biraz yemek yedim. Rabbimden bana da bütün hastalara da şifa dilerim.

Yüzbinlerce dua dua dua... Hasta ne yapar? İlaç kullanır ve dua ister. Ben de dua istedim. Sosyal medyadan. Bir gün içinde yüzbinlerce dua zinciri kuruldu. İnsanlar evlerde toplandılar. Hatimler, salatlar, esma zikirleri, Yasinler, Tebarekeler. Öyle bir hal oluştu ki, Allah'a yemin olsun ki bunun yüz binde birini ummazdım. Çocuklar arıyor. Videolar gönderiyorlar.

80 yaşındaki ihtiyarlar göz yaşlarıyla dualar gönderiyorlar. Genç delikanlılar. Bilmediğim insanlar. Allah bizim ömrümüzü size versin diyorlar. Ki buna kesinlikle hayır. Böyle dua etmeyin. Bu doğru değil diyerek düzeltiyorum. Ama tarif etmem mümkün değil. Evde toplanan beyler telefonun sesini açıp dualar ediyorlar. İlk kez bu kadar insanımızın bu kadar ağladığına şahit oldum. Ben sıradan bir insanım. Sade, kendi halinde. Hiçbir iddiası olmayan. Beklentisi de olmayan. Ama bu sevgi, dua, yakarışı hak edecek ne yaptım. İki gündür bunu düşünüyorum.

İnsanlar benim gönülden yaptığım hizmeti Allah'ı ve peygamberini sevdirdiğimi biliyorlar. Bütün bunlar bunun karşılığı. Hak etmesem de. İnanın ki, buraya yazdıklarım yaşananların binde biri bile değil. Bu arayanların sağı-solu, şuncusu buncusu yok. En farklı gruplar. En sivri insanlar. Telefonu açıp hüngür hüngür ağlamakta konuşamayıp telefonu kapatanlar.

Engelli gençler var. Yatağa bağımlı. Onlarca video geldi onlardan. Aman Rabbim, nasıl dua ediyorlar. Ermeni bir vatandaşımız, "Müsaade eder misiniz mum dikip dua edeceğim" dediler. Allah hakimlerin hakimidir. Geleceğimiz Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Biz hayatta oldukça Rabbimizi ve Muhammed'imizi anlatacağız. Ölüm gelinceye kadar. Hepinize teşekkür ederim. Siz o kadar güzelsiniz, çoksunuz, gürül gürülsünüz ki iflah olmaz müptezellerin adı bile zikre değmez. Rabbime hamd ederim. Sevgili sultana salat ederim. Ve size, hepinize teşekkür ederim.

Ve bu son cümle: Hepimiz öleceğiz. Hastaya ve ölüme sevinenler de ama ne yazık ki çoğu berbat bir hüsran yaşayacak. Hele de Allah'a, peygamberine, ezanına, dinine düşman olanlar gökte ve yerdeki her zerre sayısınca yemin ediyorum ki feci yanılacaksınız. Feci perişan olacaksınız. Dönüş de yapamayacaksınız. Sesiniz duyulmayacak. Perişan olacaksınız. Ahirette. Hiç ummadığınız yerde, orada yüzünüze bakılmayacak. Paçavra gibi savrulacaksınız. Paçavra. Paçavranın bile kıymeti var. Paçavra bile sizden kıymetli olacak. Çok yanılacaksınız. Yazın bunu bir kenara. Yaşayarak göreceksiniz. Siz kaybettiniz. Kaybettiğinizi anlamadan böyle yaşayacaksınız. Akıbetinizi görünce bugünleri çok arayacaksınız.

Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti. Yazık. Kaldığımız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğiz. Rabbin istediği yere kadar.

OĞLU BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının sağlık durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Osman Hatipoğlu "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin.

Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

NİHAT HATİPOĞLU HAYATI

Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirildi. Şu anda ise Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Kurucu Rektör olarak görev yapmaktadır.

Nihat Hatipoğlu, ulusal televizyon kanallarında dini programları hazırlayıp sunmaya 5 yıl Kanal A'da program yaparak başladı. Ayrıca Ankara'da yayın yapan iki yerel radyoda (Arifan radyo, Hedef radyo) 10 yıldan bu yana aralıksız olarak haftalık yayınlarına halen devam etmektedir. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de, 2005 Ramazan ayında Star TV'de Sahur programını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru programı sundu. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı süresince Star TV'de İftar ve Sahur Programlarını sundu. Radyo ve televizyon izleyicileri İftar ve Sahur programlarını birinci olarak seçti.[kaynak belirtilmeli] Programları Türkiye'de birçok radyoda yayınlanmaktadır. Halen atv'de haftalık programları devam etmektedir. Kırk civarında yayınlanmış Kaset, CD, VCD'si bulunmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında seri konferansları devam etmektedir. Yazı Makaleleri, Panel, Diyanet Dergisi, İslami Araştırmalar ve benzeri dergilerde yayınlandı.

18 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Eserler



İnsanlığın Geleceği ve İslam, 1988

İslami Davetin İlkeleri, 1988

Fitneler, 1997

Ashapdan Bir Demet, 1997

Bazı Hadislerin Günümüze Yansıması, 1997

Ayetlere Farklı Bir Bakış, 1997

Asr-ı Saadette Müşrik ve Münafık Liderler, 1999

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü, 1999

Ebu Zür'a er-Razi ve Hadis İlmindeki Yeri, 2000

Hz. Peygamberle İslam'ı Doğru Anlamak, 2006

Saadet Asrından Damlalar, 2008

Sevgi Dininden Yansımalar, 2009

Dört Halife, 2010

Gökteki Yıldızlar, 2010

O'nu Nasıl Sevdiler, 2010

Nihat Hatipoğlu'nun Kaleminden Günlük Dualar, 2010

Barış Elçisinden Rahmet Dokunuşları, 2010

Allah'ı Bildiğimi Sanırdım, 2011

Rahmete Firar Etmek, 2011

Büyüklerin Duaları, 2011

Kur'an ve Sünnet Işığında Felaketler ve Deprem, 2011

Hz. Peygamber ile Kur’an’ı Doğru Anlamak, 2015



Kişisel yaşamı



Nihat Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.