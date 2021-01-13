Nipah virüsü nedir, ne zaman ortaya çıktı, belirtileri neler? Nipah virüsü bulaşıcı mı?

Nipah virüsü, belirtileri, geçmişi ve çıktığı yer ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Nipah virüsü rapor edilen ülkeler arasında Malezya, Singapur, Bangladeş ve Hindistan yer alıyor. Peki nipah virüsü nedir, nasıl bulaşır? İşte nipah virüsü ile ilgili detaylar...

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü , bilimsel adı Nipah henipavirus , bir yarasa kaynaklı olduğu virüs neden olur Nipah virüsü enfeksiyonu insanlarda ve diğer hayvanlarda, yüksek ölüm oranına sahip bir hastalık. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi. Nipah virüsü , hastalık salgınlarına da neden olan Hendra virüsü ile birlikte Henipavirus cinsine aittir .

NİPAH VİRÜSÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İlk Nipah virüsü enfeksiyonu vakaları, 1998 yılında Malezya yarımadasındaki domuz çiftliklerinde bir nörolojik ve solunum hastalığı salgının 105 ölümle 265 insan vakasına neden olduğu zaman tespit edildi . Virüs, ertesi yıl 1999'da izole edildi. Bu salgın bir milyon domuzun itlaf edilmesiyle sonuçlandı.

NİPAH VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Öksürük, boğaz ağrısı, ağrı, yorgunluk gibi semptomlar olabilir.