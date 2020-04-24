Nisa İsminin Anlamı Nedir? Nisa Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Nisa Arapça kökenli bir isimdir. Arapçadan Türkçeye geçmiş Nisa adı TDK’ya bakıldığında ‘Kadınlar’ anlamına geldiği görülüyor. Özellikle kadınlar hakkında onların hakları için dini açıdan da anlamı olduğunu söylemek mümkün. O yüzden kız çocukları için en çok tercih edilen ve beğenilen isimler arasında bulunuyor.

Nisa Ne Demek?

Nisa son dönemlerin en çok beğeni gören ve en güzel isimleri arasında yer almaktadır. Dini açıdan da İslamiyet üzerinden anlamı bulunan Nisa ismi ‘Kadınlar’ anlamına gelir. Arapça üzerinden Türkçeye çevrildiğinde bu anlama sahip olan isim, hak savunucu karakteristik özelliği üzerinden beğeni toplayan isimlerden biridir.

Nisa İsmi Kur'an-I Kerim'de Geçiyor mu?

Nisa ismi ile ilgili en çok merak edilen konular arasında Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği yer alıyor. Bu adın Kur’an-ı Kerim'de geçtiğini söylemek mümkün. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in 4 suresi, kadın haklarından ve onların hukuku ile sosyal konularından bahsetmektedir. Aynı zamanda hoş telaffuzu ve bu güzel anlamı ile beraber dikkatleri üzerine toplayan en güzel isimlerden biridir. Kız çocukları için tek başına ya da farklı bir isim ile yan yana kullanılabilir.