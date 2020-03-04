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04.03.2020 - 09:59 |

Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?

Mart ayının ilk haftasını geride bırakmak üzereyiz. Nisan ayı yaklaşırken öğrencilerin dilinden de Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? soruları eksik olmuyor. İşte net tarihler...

Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?

 

3 Şubat'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Okulların açılmasının üzerinden 1 ay geçti. Nisan ayı yaklaşırken ara tatil gündem oldu. Öğrenciler sık sık Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? sorularına cevap arıyor.

NİSAN ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

E-Okul VBS’ye giriş yapmak için ilk önce “e-okul.meb.gov.tr” adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

EOKUL VBS İÇİN TIKLAYINIZ 

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