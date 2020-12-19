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19.12.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

‘Noel Baba Pataralı’

32 yıldır Patara’da bilimsel kazılar yapan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos’un Patara’da yerleşik bir ailenin oğlu olduğunu söylüyor.

‘Noel Baba Pataralı’
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Antalya’nın Kaş ilçesine 42 kilometre mesafedeki Patara Antik Kenti’nde 32 yıldır kesintisiz çalışan bilim insanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Milliyet’e konuştu.

Demre’deki kilise

Prof. Dr. Işık, “Patara’da kazılar 1988 yılında başladı. Kazı buluntularının tarihi M.Ö. 6. bin yıla iniyor. Patara, bin yıllar boyunca yerleşim alanı olmuş. Konumlandığı coğrafyada eşsiz doğal mirasın ev sahibi” dedi.

Popüler kültüre Noel Baba olarak giren Aziz Nikolaos’un Patara’da yerli bir ailenin oğlu olduğunu belirten Işık, “Demre’deki kilise mezarıdır. Patara’daki biri bazilika ve 10 kilise-şapel Hıristiyanlık açısından önemlidir. Ayrıca Patara’da II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ilk Telsiz Telgraf İstasyonu da vardır.

Pandemide de çalışmalara ara vermedik. Kent kapısı restorasyonu tamamlandı, sütunlu caddede yeni sütunlar ayağa kaldırıldı, yazıtlar yerlerine kondu. Sahne binası kazısı tamamlandı. Deniz feneri restorasyon projesine başlandı. Patara, bu yıl Cumhuriyet Konseri gibi pek çok sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Pandemiye rağmen Patara, ziyaretçi sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı” bilgilerini verdi.

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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