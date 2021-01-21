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21.01.2021 - 09:37 | | DHA

Nohut ve çay paketlerinden 58 tane kaçak cep telefonu çıktı

Adana’da, yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada bir yolcunun çantasında 2, valizinde ise nohut ve çay paketlerinin içerisine gizlenmiş gümrük kaçağı 58 cep telefonu ele geçirildi

Nohut ve çay paketlerinden 58 tane kaçak cep telefonu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İncirlik uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yaptı.

Bir yolcu otobüsünde kimlik kontrolü ve arama yapan polis, Kadir K. isimli yolcunun çantasında gümrük kaçağı 2 cep telefonu ele geçirdi. Bunun üzerine yolcunun bagajdaki valizinde de arama yapıldı. Valizde, nohut ve çay paketlerinin içerisine gizlenmiş 58 kaçak cep telefonu daha ele geçirdi.

 

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Kadir K. ifadesinde, “Cep telefonlarını Suriyelilerden aldım. Belki bir miktar para kazanırım düşüncesiyle İstanbul’a götürüyordum” dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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