Nokta (.) Nedir, Görevleri Nelerdir? Noktanın Kullanım Alanları Ve Cümle İçerisinde Örnekler

"Nokta" cümlelerde pek çok yerde farklı amaçla kullanılabilmektedir. Özellikle sınavlarda noktalama işaretleri sorularında en fazla sorulan soruların başında nokta işareti gelmektedir. Kolay gibi gözükmesine rağmen nokta işareti cümlelerde farklı işlevlere sahiptir.

Nokta (.) Nedir?

Nokta, noktalama işaretlerinden birisidir. Genellikle cümle bitişlerinde kullanılan nokta işareti aslında sadece cümle bitişlerini göstermez. Cümlelerde ve sadece kelimelerde farklı görevlere sahiptir. TDK'ya göre "Nokta" cümlelerin bittiğini gösteren bir noktalama işaretidir. Farklı görevlerle beraber nokta işaretinin genel anlamı da değişebilir.

Nokta işareti, noktalama işaretleri arasında işlev olarak en fazla işleve sahip olan bir işarettir. Bu işaretin sadece cümle bitişlerinde kullanıldığı bilinir. Fakat nokta işareti sadece cümle bitişleri için değil, rakamları ayırma, tarih belirtme ya da matematik işlemlerinde de sıklıkla kullanılır. Nokta işaretinin kullanım alanlarını doğru şekilde belirleyerek, sınavlarda daha yüksek başarılar elde edebilirsiniz.

Noktanın Görevleri Nelerdir?

Nokta işareti genellikle cümlelerde, cümle bitişlerini göstermek için kullanılır. Bir cümlenin bittiği kelime sonuna nokta işareti koyularak, cümlenin bittiği belirtilir. Bu açıdan nokta işaretinin cümlelerdeki ilk görevi; cümlenin bitişini sağlamaktır. Bu görevler beraber nokta işaretini matematiğe kadar uzanan pek çok görevi bulunmaktadır. Fakat genel açıdan kelimelerde ya da cümlelerde bitişi gösterir.

Nokta işareti bazı kısaltmalarda da kısaltmaları belirtmek için de tercih edilir. Bir kelimenin kısaltılmış halini yazarak kısaltma sonuna nokta işareti eklendiğinde o cümle nokta sayesinde doğru şekilde kısaltılmış olur. Ayrıca nokta işareti sayılarla beraber kullanılarak, sıra belirtmeye de yardımcı olur. Yani sıra belirtmek için nokta işaretinden yardım alınır. Aslında nokta işaretinin görevleri, bu işaretin kullanım alanlarını göstermektedir.

Noktanın Kullanım Alanları Nelerdir?

Nokta işaretinin cümlelerde ve kelimelerde kullanım alanları oldukça fazladır. Bu kullanım alanları nokta işaretinin doğru şekilde kullanılmasını da sağlamaktadır. Nokta işaretinin kullanım alanları şu şekildedir;

1- Cümle sonlarında kullanılır.

2- Kelime kısaltmalarının sonunda kullanılır.

3- Sıra belirtmek için nokta işareti kullanılır.

4- Yazılarda maddelendirme için tercih edilir.

5- Tarihleri ayırmada kullanılır.

6- Saat ile dakikaları belirtirken sayıların arasında kullanılır.

7- Kitap ve dergileri belirtirken künyelerin sonunda nokta işareti kullanılır.

8- İnternette ağ adresleri arasında kullanılır.

9- 4 rakamdan daha büyük sayılarda üçerli şekilde rakamları ayırarak, rakamlar arasında kullanılır.

10- Matematikte nokta işareti, çarpma işareti olarak kullanılır.

Nokta İşaretinin Kullanımı Cümle İçerisinde Örnekler

Nokta işaretinin hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir;

1- Cümle sonlarında,

- Bu akşam eve geç gideceğim.

2- Kelime kısaltmalarında,

- Dr. Osman yarın muayenesinde olacağını söyledi

3- Sıra belirtmede,

- Yapılan sınavda 3. (üçüncü) olduğunu söylemiş.

4- Maddelendirmede,

- A. 1. a. II.

5- Tarih ayrımlarında,

- Oğlum 23.05.1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

6- Saat ve dakika ayrımlarında,

- Bugün onunla 12.00'da buluşmayı planladık.

7- Kitap ve dergi künyelerinde,

- Ahmet Yazıcı, Tarihi Gelişmelerde Yol Ayrımı, TDK Yayınları, Ankara, 1978.

8- İnternette ağ adreslerinde,

- http://tse.org.tr

9- 4 rakamdan daha büyük sayıların ayrımında,

- Yarın banka hesabına 1.500 TL yatıracağım.

10- Matematikte çarpma işlemlerinde,

- Matematik sınavında 5.2=10 sorusunu bilememiştim.





