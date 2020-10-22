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22.10.2020 - 16:40 |

Normal Okeyde Toplam Kaç Taş Bulunur, Kaçı Dağılır Kaçı Dizilir?

Okey oyunu en sevilen masa oyunları içerisinde yer alıyor. Hem aile ile beraber hem de arkadaş ve dostlar eşliğinde oynanabilecek keyifli oyunlar içerisinde gelmektedir. Peki, normal okeyde toplam kaç taş bulunur, kaçı dağılır kaçı dizilir? İşte bu konuda merak edilenler.

Normal Okeyde Toplam Kaç Taş Bulunur, Kaçı Dağılır Kaçı Dizilir?

Okey oyunu 4 tane ıstaka ve belli sayıdaki taşlar eşliğinde oynanan en eğlenceli oyunlar içerisinde yer almaktadır. Normal bir okey oyununda hem tek hem de eşli şekilde oynamak mümkün. 4 kişiyle oynanan bu eğlenceli oyun hem evlerde hem de birçok farklı mekanda değerlendirilmektedir.

Normal Okeyde Toplam Kaç Taş Bulunur, Kaçı Dağılır Kaçı Dizilir?

Normal okeyde toplam 106 tane taş bulunmaktadır. Bu taşlar düzgün bir şekilde toplanmak suretiyle ıstakaların hemen önüne yerleştirilir. Daha sonra oyunculara belli sayılarda taşlar verilir ve oyun başlar. Bu doğrultuda her oyuncuya toplamda 14 tane taş verilmektedir. Sadece oyunu başlatacak olan ilk oyuncuya 15 tane taş verilir. Böylece oyuncu o taşı atmak suretiyle oyunu başlatır.

Her oyuncu kendisine verilen 14 tane taşı da ıstakaya dizer. Daha sonra bunları okey oyunu içerisindeki kurallar bütünü altında doğru biçimde dizer. Genelde sayı sıralaması ya da farklı renklerdeki aynı rakamların bir araya gelmesi üzerinden gerçekleşmektedir. Böylece oyuncu 14 tane taş ile beraber doğru dizilimi tamamladıktan sonra okey yapar ve oyunu kazanır.

Okey oyununun birçok farklı türü bulunmaktadır. Ancak standart olarak normal bir okey içerisinde toplamda 106 tane taş bulunur ve her oyuncuya 14 tane taş verilir. Böylece oyunu başlatacak olan oyuncudaki 15 tane taşın biri atılarak oyun başlar. Oynama sırası kendisine geçen oyuncu ortadan bir taş alır ya da önceki oyuncunun attığı taşı alarak başka bir taşı dışarı atar.

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