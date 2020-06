Normalleşiyoruz ama endişe var

Dışarı çıkanların oranı yüzde 80’leri aştı

Endişeli bir normalleşme yaşıyoruz. Salgının yarattığı tüm tahribata rağmen bir yandan da hayat devam ediyor, son hafta içinde dışarı çıkanların oranı Nisan ortasında yüzde 60’lar civarında idi, yani yüzde 40 dışarı çıkmamıştı. Haziran ortasına geldiğimizde son hafta içinde en az 1 kez dışarı çıkanların oranı yüzde 80’leri aştı, tabii bunda yaş gruplarına uygulanan kısıtlamanın gevşetilmiş olmasının da payı büyük.

Her ne kadar her on kişiden altısı plaj, park gibi alanların kullanıma açılmasını doğru bulmasalar da dışarı çıkanların yarıya yakını zorunlu ihtiyaçların yanı sıra eş-dost ziyareti, hava almak gibi nedenler ile çıkıyor. Dediğim gibi normalleşiyoruz ama endişemiz de hâlâ baki.

Çoğunluk, salgının hayatlarımızı radikal şekilde değiştireceği fikrini hala korusa da, bu yargı yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Gerek eski yaşama doğru adım adım dönüyor olmamız, gerekse bu dönemdeki bazı değişimlere alışıyor olmamızın etkisi ile olabilir.

Görüş ayrılığı var

Salgının toplumsal sınıflar arasındaki farklara etkisine dair bir görüş ayrılığı söz konusu. Virüsün insan sağlığı üzerinde yarattığı risk, zengin veya değil insan olan herkes için eşitti. Ülkemizde bu salgın özelinde tedaviye erişim olanakları açısından da maddi durumu daha iyi olanlar ve olmayanlar arasında büyük fark yok. Vatandaşların yarıya yakınında bu durumun yol açtığı bir eşitlenme duygusu gözlemliyoruz. Öte yandan toplumsal sınıfların sınırlarını belirleyen etken insanların bedenen sağlıklı olup olmamaları değil, aralarındaki gelir farklılıkları. Salgının neden olduğu ekonomik hasara dair endişe, sağlık endişesinin önüne geçmeye henüz yeni yeni başladı. Önümüzdeki dönemde ekonomi daha fazla gündem teşkil ettikçe farklı gelir gruplarının daha farklı yorumlarını görme ihtimalimiz var.