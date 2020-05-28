Normalleşme takvimi: Normalleşme tarihleri ne zaman?

Dünya ve ülkemiz artık corona virüs illetinden kurtulmak istiyor. Sokağa çıkamayan çıksa da büyük tedirginlik yaşayan milyonlarca kişi artık hayatın normalleşmesini istiyor. Bugün yine krtik bir Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı gerçekleşiyor. Toplantıda her zaman olduğu gibi covid-19 konusu masaya yatırılacak ve normalleşme takvimi ile ilgili bilgiler paylaşılacak. Şimdi sıklıkla sorulan soru 'Normalleşme tarihleri ne zaman?' şeklinde...

NORMALLEŞME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden video konferans yöntemiyle son kez yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne başkanlık edecek.

ANKARA MESAİSİ BAŞLIYOR

Gelecek haftadan itibaren Ankara’da mesaisine başlaması planlanan Erdoğan’ın bakanlardan brifing alacağı kabinenin en önemli gündem maddesi normalleşme süreci olacak.

‘SABIRLI OLUN’ MESAJI'

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor.

Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum” dedi.

20 YAŞ ALTINA İZİN VAR MI?



Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak’taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.

15 ilde 3 Haziran’da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.

SOKAK YASAKLARI BİTECEK Mİ?

Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak.

BAZI BÜYÜKŞEHİRLERDE DEVAM

Toplantıda Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.

ARTIK DOKUNMAK YASAK

Kovid-19'a karşı kontrollü sosyal hayat dönemini başlatan Türkiye, temasın yoğun olduğu işletmelere yönelik yeni kuralları belirledi. Buna göre, evlere gelen tamirciler için eldiven ve galoş kullanmak zorunda olacak, müşterisine ev gösterecek emlakçılar ulaşımda taksici kurallarına tabi olacak, kullanımdan dönen kiralık araçlar bir gün bekletilmeden yeni müşteriye kiralanamayacak, teşhir ürüne dokunmak yasak olacak.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında normalleşme sürecinde tamirhanelerden emlakçılara, parfümerilerden mobilya mağazalarına kadar çeşitli iş yerlerine ilişkin çalışma rehberlerini yayımladı.

Bilimsel Danışma Kurulu’nun yapmış olduğu çalışma sonrasında yeni dönemde söz konusu işletmelerde Kovid-19’un yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.

KOZMETİKTE "DENEMESİZ" DÖNEM

Kozmetik ve parfümerilerde geçerli olacak kurallar şunlar: Mağazalarda ürünler camekanlı bölümlerde teşhir edilecek. Müşterilerin istedikleri ürünler çalışanlar tarafından kasaya getirilecek.

Özellikle göz kalemi, rimel, ruj ve allık gibi göz, dudak ve yüze uygulanan kozmetik ve makyaj malzemelerinin test ürünleri denenmeyecek. Parfüm, losyon, oje gibi ürünlerin test edilmesi için mağaza çalışanları yardımcı olacak, ürünlere müşterilerin dokunması engellenecek. Parfümler direkt cilde değil; test kağıtlarına uygulanacak.

CİLT BAKIMINDA PROMOSYONA SON

Mağazalarda ürün tanıtımı amaçlı açılacak stantlar önünde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak zemin işaretlemeleri yapılacak, promosyon amaçlı cilt bakımı ve makyaj uygulamaları yapılmayacak. Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su ve deterjanlı bezle sık sık temizlenecek.

OTO YIKAMADA GİRİŞTE TESLİM

Oto yıkamacılar için uygulanacak kurallar şöyle: Oto yıkama yerlerinin kapalı alanda olması durumunda dış kapıdan içeriye girilmesini engelleyecek basit uyarıcı şerit veya plastik duba gibi bir blokaj materyali konulacak. Oto yıkama girişinde araç teslim alınacak. Ödeme amacı dışında bekleme amacıyla ofis alanına müşteri alınmayacak.

KİRALIK ARACA BİR GÜN BEKLETME

Oto galeri ve araç kiralamaları için de kurallar belirlendi: Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Müşteriler inceleme için araçlara binmeden önce de alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanacak. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayacak. Müşterilerden teslim alınan kiralık araçlar da dezenfekte edilecek ve tekrar kiralamadan önce en az bir gün bekletilecek.

EMLAKÇIYA TAKSİCİ KURALI

Emlakçılar için belirlenen kurallar şunlar: Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak. Emlak ve gayrimenkul danışmanları araçla müşterileri ev, dükkan göstermeye götürürken ticari taksiler gibi önlem alacaklar.

ELDE ELDİVEN AYAKTA GALOŞ

Elektrik, su, doğal gaz gibi tesisat personeli için şu kurallar geçerli olacak: Her ev için tek kullanımlık eldiven ve galoş giyecek. Eldivenle yüzeylere temastan kaçınılacak. Hizmet sunulan kapalı ortamlarda müşterilerle aynı ortamda bulunulan süre mümkün olduğunca kısa tutulacak.

TAMİRHANELERDE RANDEVU DÖNEMİ

Oto servis, tamirhane ve lastikçilerdeki kurallar şunlar: Servise verilen araçların iç kısımları, müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilecek. Ortam havalandırması sık sık yapılacak. Tamirhaneler ise randevu usulü çalışacak. Araçlar tamirhane girişinde teslim alınacak. İş yerinin kapalı alanına müşteri alınmayacak.

AKARYAKIT MARKETLERİNE TEK MÜŞTERİ



Akaryakıt istasyonları için belirlenen kurallar şunlar: Akaryakıt istasyonlarında bulunan market girişlerinde dezenfektan olacak. Müşteriler markete tek başlarına girecek. Markette ürünler mümkün olduğunca cam veya tezgâh arkasında korumaya alınacak. Çalışanlar müşteriden para veya fiş alırken eldiven kullanmayacak.

TEŞHİR ÜRÜNE DOKUNMAK YASAK

Beyaz eşya ve mobilya mağazalarındaki kurallar şöyle: Teşhirdeki ürünlere mümkün olduğu kadar elle temas edilmeyecek. Elle temas edilmesi halinde ise temas edilen yerler su ve deterjanlı bezle temizlenecek. İş yerindeki dinlenme alanları ve iş yeri tuvalet pencereleri açık tutulacak. Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu olacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.