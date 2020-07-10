Normalleşme Türkiye'ye yaramadı! Hem vaka hem hasta sayısı arttı

Çin, Hubey’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgının yayılımı hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin de arasında bulunduğu pek çok ülke virüse karşı aldığı olağanüstü tedbirleri kademeli olarak kaldırdı. 1 Haziran’dan itibaren kısıtlamaları gevşetmeye başlayan Türkiye’de normalleşme süreci yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hasta sayısında artışa yol açtı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Yaz aylarında tablonun daha iyi olmasını bekliyorduk ancak olmadı” derken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, “Mevcut tablo bizi memnun etmiyor” değerlendirmesi yaptı.

Zirveye ulaştı

Sosyal mesafe, maske takma ve hijyen gibi bireysel tedbirlere uyulmaması ve halkın umursamazlığı hem vaka sayısını hem de yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının yükselmesine neden oldu. Türkiye’de tespit edilen Kovid-19 hasta sayısı 209 bin 962’ye ulaşırken, 9 Temmuz itibarıyla yoğun bakımdaki hasta sayısı ise son iki aylık dönemin en yüksek seviyesine tekrar geldi. Kovid-19 tablosunda son olarak 9 Mayıs’ta 1168 hastanın tedaviye alındığı yoğun bakımdaki rakam, 9 Temmuz itibarıyla 1179’a ulaştı. Yoğun bakımda 9 Mayıs’tan bu yana en yüksek hasta sayısına ulaşılırken, normalleşmenin başladığı haziran ayının ilk haftasına göre de yoğun bakım hasta sayısında yaklaşık yüzde 50’lik artış oldu. En son 22 Mayıs’ta 401 olan entübe hasta sayısı ise dün itibarıyla 399 olarak açıklandı. 5 Temmuz’da

392 olan entübe hasta sayısı 6 Temmuz’da 395’e, 7 Temmuz’da 400’e ve 8 Temmuz’da ise 406’ya ulaşırken, 8 Haziran tarihindeki entübe hasta sayısı 261’di. Entübe hasta sayısında aradan geçen bir aylık sürede artış yüzde 40’a yaklaştı.

İyileşen sayısı geriledi

1 Temmuz ile 9 Temmuz arasında 10 bin 56 yeni Kovid-19 vaka tespit edilirken, 169 ölüm gerçekleşti. Oysa 1 Haziran ile 8 Haziran arasında 7179 yeni vaka tespit edilmişti. Son bir aylık ölüm oranı düşerken yeni vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayısında arttı. İyileşen hasta sayısı da son üç günde olumsuz seyretti. 6 Temmuz günü 2315 olan iyileşen hasta sayısı, 7 Temmuz’da 2297’ye, 8 Temmuz’da ise 2219’ya geriledi. Dün ise iyileşen hasta sayısı 2879 olarak açıklandı.

Yaş aralığı 25-49

Hastalığa yakalananlar en çok 25-49 yaş aralığındaki bireyler olurken, 6 Temmuz istatistiklerine göre bu yaş grubunda erkek ve kadın olmak üzere toplam 546 yeni vaka tespit edildi. 50-64 yaş dilimindeki toplam yeni vaka sayısı 194, 65-79 yaş diliminde 93, 5-14 yaş arasında 52, 0-4 yaş çocuk grubunda ise 24 yeni vaka tespit edildi. 80 yaş ve üzeri gruptaki yeni vaka sayısı ise 25 oldu.

‘Tablo iyi değil

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 65 yaş üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasından sonra ağır vaka sayısında bir miktar artış yaşanmış olabileceğine dikkat çekerek “Yeni vaka sayısı binli rakamlara düşünce, bazı hastalar erken evrede yoğun bakıma yatırılıyor olabilir. Ancak hastaların yoğun bakımda kalış süreleri azalmış durumda. Nisan ayında solunum güçlüğü yaşayan veya daha ağır seyreden hastalar yoğun bakıma alınırken, artık bulgular genişletmiş olabilir. Yaz aylarındaki Kovid-19 tablosunun daha

iyi olmasını bekliyorduk ancak olmadı. Maalesef bir yerde yeni vaka sayısı duraklamış, yavaşlamış seyrediyor. Vatandaşlarımızın maske ve sosyal mesafe konusunda daha tedbirli olması gerekiyor” dedi.

‘Memnun etmiyor’

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise Kovid-19 hastalarının İstanbul özelinde birkaç kamu hastanesinde toplanmaya başladığı bilgisini vererek, şunları söyledi: “Hastalığın en yoğun seyrettiği günden sonra beş gün boyunca iniş gözlemlersek tepe noktaya ulaştığımızı anlıyoruz. Anadolu’daki bazı illerde tepe noktaya yeni ulaşılması veya ulaşılmayan iller olmasının, İstanbul’dan bu bölgelere gidenlerle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bir de normalleşme süreci ile bazı yerlerde ziyaret, düğün, nikâh veya asker uğurlama gibi etkinliklerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması da rakamların artmasına yol açıyor. Tıp dünyasının hedefi, temennisi yaz döneminde 100 vaka sayısına gerilediğimizi görmekti. Mevcut tablo bizi memnun etmiyor. Ne kadar çırpınsak da virüs yok olmuyor. Dünya iyi olmadan biz de iyi olamıyoruz. Vatandaşlarımız da nisan, mayıs aylarına göre biraz daha kontrolü elden bırakmış vaziyette. Entübe hasta sayısı 400 ancak yoğun bakımdaki sayı bin 200’lere ulaşmış durumda. Yarı yarıya olması gereken tablo daha yüksek.”

Salgın öncesi gibi

Salgının başından bu yana maske takma, 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralına uyma ve hijyene dikkat etmenin virüsten korunmak için olmazsa olmaz kurallar arasında sayılıyor. Ancak Türkiye’de normalleşme süreciyle birlikte bu kurallara uymayanların sayısı arttı. Asker uğurlama, düğün, kız isteme, taziye, halk pazarları, marketlerde uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralı neredeyse yok hükmünde. Kuralların hiçe sayıldığı düğünlerden biri İstanbul Ataşehir’de önceki gün yapılmıştı. Polis baskınıyla son bulan düğüne dün de devam edildi. Düğün dağıtıldı, maskesiz 6 kişiye ve düğün sahibine ikinci kez 3150 lira para cezası kesildi.

Yeni vakalarda düşüş sürüyor

Türkiye’de dün bin 24 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 209 bin 962, can kaybı 5 bin 300 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre, dün 50 bin 103 test yapıldı, bin 24 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. 18 hasta vefat etti, 2 bin 879 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623, vaka sayısı 209 bin 962, vefat sayısı 5 bin 300 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1179, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 399, toplam iyileşen hasta sayısı ise 190 bin 390 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor” ifadesini kullandı. -ANKARA Milliyet