‘O son neslin en büyük hocasıydı’

Koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan ve 17 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu’nun ölümü tıp camiasını sarstı. Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun acı haberini oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Oğlu önceki gün yaptığı paylaşımında “Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu’nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı. Tıp dünyasını yasa boğan haberin ardından öğrencileri efsane Cemil hocayı anlattı:

‘Benim dert ortağımdı’

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk: Benim ve bu ülkedeki on binlerce hekimin üzerinde onun çok büyük emeği vardı. Ondan çok şey öğrendik. Gerçekten hocaların hocası, ağabeylerin ağabeyiydi. Hiç kimseyi geri çevirmezdi asla, hiçbir şey beklemeden herkesin yardımına koşardı. Kısaca çok zarif bir insan, son neslin en büyük hocasıydı.

Gastroentoloji ve hepotoloji uzmanı Prof. Dr. Çetin Karaca: Taşçıoğlu, insanlığın, bilgeliğin, ağabeyliğin, öğretmenliğin hep ışığı oldu, olacak. Yerinin doldurulması çok uzun zaman alacak ancak yolundan gideceğimizden şüphesi olmasın. Onu tanımak, öğrenci ve asistanı olma gururunu hep yaşayacağım. Herkesin sırt çevirdiği zor zamanda dert ortağımdı. Yolun açık olsun.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Erdem Türkyılmaz: Cemil Hoca hayatıma hem tıp hem de yaşam bilgisiyle yön veren en önemli insanlardan biriydi. Öğrencisine karşı o kadar mütevazı ve sevecendi ki, fakültede Cemil hocayla karşılaşmanız gününüzün iyi geçmesi için yeterli bir sebepti. Bilgi ve tecrübesini anlatacak söz yok zaten. Vefatı Türk tıbbı için büyük kayıp, onu tanıyamayacak tıp fakültesi öğrencileri için çok büyük kayıptır.”

‘Dahiliyeyi sevdirdi’

İç hastalıkları uzmanı Dr. Başak Oğuz İnan: “Cemil hoca, kendi branşında Türkiye’de yetişen en değerli isimlerin başında geliyordu. Hocamız, hasta bakarken çok özverili ve istekli bir hekimdi. Bu özelliğinin yanında öğrenci yetiştirmek onun için bir o kadar önemliydi. Merhum hocam, tüm bildiklerini kendinden sonrakilere aktarma gayesi taşıyordu. Bizlere, dahiliye gibi zor bir dalı sevdiren isimdi. Kendisiyle yolu kesişen herkesin saygı ve sevgisini kazanmış bir bilim insanıydı. Acım tarifsiz, çok üzgünüz.”

‘Her zaman bizimleydi’

Taşçıoğlu’nun öğrencisi Dr. Bahar Eryaşar da sosyal medyada hocasıyla ilgili şunları yazdı: “Soğuk, bir kabana ihtiyacım var. Gündüz okuyup gece çalışıyorum ama öğrencilik hali işte; para ancak pazara yeter. Bir tezgâhta aradığım gibi bir şey buldum, lakin fiyatı cebimdeki paranın iki katı, satıcının o kadar indirim yapması imkansız. Sohbet ederken İstanbul Tıp Fakültesi’nden olduğumu öğrenince adam, ‘Cemil Taşçıoğlu’nu tanır mısın?’ dedi. Şaşırarak ‘Evet, hocamdır’ dedim. ‘Hadi al kabanı giy. Hocana da selamımı söyle. Haftaya çay içmeye pazara bekliyorum kendisini’ dedi.”

‘Renkli hatırlayacağız’

Taşçıoğlu’nun İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki öğrencileri de Cemil hocalarıyla çektirdikleri fularlı fotoğrafı paylaşıp altına şu notu yazdılar: “Sizi hep kullandığınız fularlarınız gibi renkli ve güzel hatırlayacağız. Öğrenciniz olarak söz veriyoruz. Size yakışan, sizin izinizde ve öğüdünüzle, hayatı yaşamayı unutmadan, sizin gibi iyi bir hekim ve daha iyi bir insan olmak için gece gündüz demeden çalışmaya, öğrenmeye, emek vermeye devam edeceğiz hocam. Çok iyi birer hekim olacağız.”

‘Herkes ders çalışırken Boğaz’da güneşlenirdi’

Sınıf arkadaşları tarafından Taşçıoğlu’nun yıllığına yazılan notlardan bazıları ise şöyle:

“Bu arkadaşımızda, tipinden tutun centilmenliğine kadar tüm Karadenizlilerin belirtilerini görmek mümkündür. Onun efendiliği samimiyeti yanında, başarılı bir öğrenci olması bizlere gurur vermektedir.”

“Aramızda en yüksek puan alarak fakültemize giren Cemil, bu başarısını bütün tıp öğrenimi boyunca düzenli çalışması ve yüksek notlarıyla sürdürmüştür. Herkes harıl harıl ders çalışırken, o Boğaz’da güneşlenmeye ve yüzmeye vakit ayırabilmesiyle ders çalışma da farklı bir sistemi olduğunu vurgulamıştır.”

“Cemil, ince bir zevke sahiptir ve giyimine özen gösterir. Şık giyimi ve yüksek debili kahkahaları ile dikkati çeken bu arkadaşımız kronit riniti ile konuşurken, karşısında şemsiye açılması zorunlu olmaktadır. Bu arkadaşımız fedakârlıklarıyla da ünlüdür. Beşinci katta kitaplarınızı unuttuğunuzda ayakkabılarınız ayağınıza vuruyorsa Cemil’e başvurabilirsiniz.”

“Yaz mevsiminde Boğaz sularına karşı kulaç atmayı ve kürek çekmeyi çok seven Cemil, Türk sanat müziğine de hayrandır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tam sayfa taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Hürriyet gazetesine verdikleri tam sayfa ilanla başsağlığı diledi. Taziye ilanında şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatı dolayısıyla derin bir üzüntü içindeyiz. Hastalarına şifa dağıtırken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kıymetli Hocamızı her zaman saygıyla, hayırla ve duayla yad edeceğiz. Bugüne kadar binlerce hastanın şifa bulmasında, binlerce öğrencinin yetişmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu müşfik bir hekim, fedakar bir hoca, iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Cemil Taşçıoğlu Beyefendiye Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, sağlık camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Onur Taşçıoğlu, atkı merakıyla bilinen babasının mezarına, cenaze sırasında taktığı kaşkolunu bağladı. Cenaze namazının ardından Prof. Dr. Taşçıoğlu’nun cenazesi Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

81 ilde saygı duruşu

Türk Tabipler Birliği’nin çağrısı üzerine dün saat 12.00’de 81 ilde Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu anısına 1 dakikalık saygı duruşuna bulunuldu. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi önünde de saygı duruşuyla başlayan törene, İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, hekimler, asistanlar ve sağlık çalışanları katıldı.