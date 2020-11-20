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20.11.2020 - 16:53 | | DHA

Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Mersin Anamur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise, kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.

Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Mersin- Antalya karayolunda Pullu virajı mevkisine uyarı amaçlı yerleştirilen maket trafik polisi ve aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar, zarar verdikleri maket polise kırmızı kalemle sakal ve bıyık çizdi.

Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine maketin çevresinde inceleme yaptı. Ekipler, yerde 4 boş kovan buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sökülen maketin yerine yenisinin yerleştirileceği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar da saldırganlara tepki gösterdi.

Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

Maket trafik polisine pompalı tüfekle ateş açtılar

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