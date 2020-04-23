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23.04.2020 - 17:54 | | İHA

O gözyaşlarına boğuldu, meraklı vatandaşlar coronayı hiçe saydı

Sivas’ta bir işletmede çıkan yangında çalışan gözyaşlarına boğulurken, meraklı vatandaşlar ise korona virüsü unutarak sosyal mesafeyi hiçe saydı.

O gözyaşlarına boğuldu, meraklı vatandaşlar coronayı hiçe saydı

Olay, saat 17.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Arap Evliya caddesi üzerinde U.Ş.’ye ait döner satışı yapılan lokantanın bahçe bölümünde meydana geldi.

Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çalışanlardan biri gözyaşları boğuldu. Gözü yaşlı çalışanı gören polis ekipleri gence sarılarak teselli etti.

Öte yandan corona virüsü unutan meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak yangını izledi. Meraklı vatandaşları bekçiler ve polis ekipleri tarafından yapılan uyarıları hiçe sayarak yangını izlemeye devam etti. İşletmenin bulunduğu apartmanda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

O gözyaşlarına boğuldu, meraklı vatandaşlar coronayı hiçe saydı

Rizeli muhtardan sıra dışı corona önlemi!Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar Ramazan Küçüksarı corona virüs salgını nedeniyle köyün 6 girişinden 5’ini kayalarla kapattı. Köyün tek girişinde özel koruyucu elbiselerle nöbet tutan muhtar, ateş ölçümü yapıyor, maske dağıttığı kişileri köye alıyor.
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